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Елена Рыбакина завоевала титул престижного турнира в ОАЭ

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина в составе команды "Фальконс" стала победительницей турнира в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда "Фальконс", за которую выступала шестая ракетка мира из Казахстана, стала сильнейшей на выставочном первенстве World Tennis League в Дубае.

В одном коллективе с Рыбакиной выступали россиянин Андрей Рублев, представитель Канады Денис Шаповалов и француженка Каролин Гарсия.

На данном турнире лучшая теннисистка страны провела четыре одиночные встречи, в которых одержала одну победу и потерпела три поражения. Казахстанка выиграла у двукратной чемпионки турниров Большого шлема Симоны Халеп, но уступила белоруске Арине Соболенко, польке Иге Швёнтек и россиянке Мирре Андреевой.

Отметим, что Елена Рыбакина уже побеждала на данных соревнованиях два года назад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2203583-elena-rybakina-vyigrala-titul-na-turnire-v-oae/

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