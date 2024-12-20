Елена Рыбакина одержала две победы на турнире в Абу-Даби

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина принесла своей команде "Фальконс" две победы на турнире World Tennis League в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.

Лучшая теннисистка страны в паре с француженкой Каролин Гарсией одержали победу над дуэтом итальянки Жасмин Паолини и румынки Симоны Халеп из команды "Кайтс". Встреча завершилась на тай-брейке со счётом — 7:6 (7:5) в пользу представительниц команды "Фальконс"

Затем в поединке одиночного разряда казахстанская Елена Рыбакина обыграла двукратную чемпионку турниров "Большого шлема" Симону Халеп. Противостояние завершилось победой казахстанки со счётом - 6:4.

После второго матча лидеры турнира World Tennis League ведут во встрече с «Кайтс» со счётом 13:10.

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