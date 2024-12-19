Команда Рыбакиной обыграла команду Соболенко на старте выставочного турнира в ОАЭ

В столице ОАЭ Абу-Даби стартовал выставочный турнир World Tennis League с участием нескольких звездных теннисистов, включая Елену Рыбакину, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана попала в команду "Falcons" ("Соколы") вместе с француженкой Каролин Гарсией, россиянином Андреем Рублевым и канадцем Денисом Шаповаловым. На старте турнира им противостояли "Hawks" ("Ястребы") в составе белоруски Арины Соболенко, россиянки Мирры Андреевой, австралийца Джордана Томпсона и индийца Сумита Нагала.

Оба матча с участием Рыбакиной завершились на тай-брейках не в ее пользу. В парной встрече казахстанка вместе с Гарсией уступила Соболенко и Андреевой — 6:7 (5:7), в одиночной проиграла белоруске — 6:7 (3:7).

Затем Рублев и Шаповалов уступили Нагалу и Томпсону — 5:7. Однако в одиночной встрече россиянин обыграл австралийца в овертайме (7:5, 2:0) и сравнял общий счет. На решающем тай-брейке Рублев оказался сильнее (10:6), что принесло "Falcons" итоговую победу.

В другом матче первого тура сыграет команда "Eagles" ("Орлы"), за которую выступают казахстанец Александр Шевченко, а также грек Стефанос Циципас, испанка Паула Бадоса и полька Ига Швентек. Им будут противостоять "Kites" ("Воздушные змеи") в составе итальянки Жасмин Паолини, румынки Симоны Халеп, норвежца Каспера Рууда и австралийца Ника Кирьоса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.