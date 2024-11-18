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Стало известно, сколько заработал первая ракетка мира за победу на Итоговом турнире ATP

Опубликовано:

Первая ракетка мира Янник Синнер
Первая ракетка мира Янник Синнер. Фото: Shi Tang/Getty Images

Лучший теннисист планеты, итальянец Янник Синнер завершил сезон победой в финальном противостоянии на Итоговом турнире ATP и заработал внушительный гонорар, передает NUR.KZ.

За победу на Итоговых соревнованиях Ассоциации-теннисистов профессионалов первая ракетка мира заработал 4 881 500 долларов США (2 млрд 433 миллионов тенге).

В финале итальянец одолел представителя США Тейлора Фрица, который забрал сумму в 2 237 000 долларов (1 млрд 115 миллионов тенге).

Это рекорд Итоговых турниров как для мужского, так и для женского тенниса.

Отметим, в этом сезоне Янник Синнер впервые выиграл Итоговый турнир ATP.

По ходу соревнований итальянский теннисист обыграл австралийца Алекса Де Минаура, дважды Тейлора Фрица, россиянина Даниила Медведева и норвежца Каспера Рууда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2188710-stalo-izvestno-skolko-zarabotal-pervaya-raketka-mira-za-pobedu-na-itogovom-turnire-atp/

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