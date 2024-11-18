Стало известно, сколько заработал первая ракетка мира за победу на Итоговом турнире ATP

Лучший теннисист планеты, итальянец Янник Синнер завершил сезон победой в финальном противостоянии на Итоговом турнире ATP и заработал внушительный гонорар, передает NUR.KZ.

За победу на Итоговых соревнованиях Ассоциации-теннисистов профессионалов первая ракетка мира заработал 4 881 500 долларов США (2 млрд 433 миллионов тенге).

В финале итальянец одолел представителя США Тейлора Фрица, который забрал сумму в 2 237 000 долларов (1 млрд 115 миллионов тенге).

Это рекорд Итоговых турниров как для мужского, так и для женского тенниса.

Отметим, в этом сезоне Янник Синнер впервые выиграл Итоговый турнир ATP.

По ходу соревнований итальянский теннисист обыграл австралийца Алекса Де Минаура, дважды Тейлора Фрица, россиянина Даниила Медведева и норвежца Каспера Рууда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.