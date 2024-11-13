Алькарас одержал первую победу на Итоговом турнире ATP

Испанец Карлос Алькарас обыграл россиянина Андрея Рублева в своем втором матче на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники выступают в группе Джона Ньюкомба. В первом туре оба проиграли: Алькарас — норвежцу Касперу Рууду, Рублев — немцу Александру Звереву.

В очном противостоянии испанец одержал победу над россиянином в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут.

После матча оба спортсмена сохранили математические шансы на выход в полуфинал, однако у Алькараса они математически выше благодаря победе. Напомним, борьбу за трофей продолжат по два сильнейших теннисисты из двух групп.

Итоговый турнир ATP проводится на хардовом корте в итальянском Турине. Ранее мы рассказывали о распределении призового фонда среди участников.

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