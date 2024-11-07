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"Приятно так завершить год": Рыбакина — о победе над Соболенко на Итоговом турнире WTA

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Matthew Stockman/Getty Images for WTA

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко на Итоговом турнире WTA, передает NUR.KZ со ссылкой на The Tennis Letter.

Соперницы встретились в заключительном туре Фиолетовой группы. Рыбакина одержала победу, которая стала для нее единственной на Итоговом турнире. Казахстанка не смогла выйти в плей-офф, а Соболенко продолжит борьбу в полуфинале.

"Это был тяжелый матч. Я очень рада, что мне удалось победить. Приятно завершить год еще одной победой над первой ракеткой мира. У нее есть все шансы на победу в турнире. Желаю удачи. А я просто счастлива. Огромное спасибо, ребята, за поддержку. С каждым матчем, который играла здесь, я становилась немного лучше. Это непросто после такого длительного перерыва. Сегодня я подавала очень хорошо. С обеих сторон мы допускали ошибки, иногда мне везло. Думаю, что в целом это был хороший турнир для меня. Мне очень нравится атмосфера, еще раз спасибо за поддержку", — сказала Рыбакина на корте.

Напомним, Итоговый турнир WTA стал для казахстанки первым соревнованием с конца августа, когда она снялась с US Open.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2184111-priyatno-tak-zavershit-god-rybakina-o-pobede-nad-sobolenko-na-itogovom-turnire-wta/

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