Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанская спортсменка завоевала золото международного турнира в Венгрии

Опубликовано:

Жания Бекмухамбетова
Жания Бекмухамбетова. Фото: НОК РК

Юная казахстанская спортсменка, представляющая страну в настольном теннисе, Жания Бекмухамбетова стала чемпионкой турнира WTT Youth Contender в Венгрии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

На этот раз Жания Бекмухамбетова отметилась золотой медалью в возрастной категории до 11 лет.

В рамках турнира юная казахстанка победила местную спортсменку Сару Сонди со счетом 3:0, испанских атлеток Лору Уриа - 3:0, Кармен Гомес - 3:0, Джулию Фернандес 3:1, а также представительницу Украины Александру Бец - 3:0 и спортсменку из Румынии Бьянку Тому - 3:0.

Добавим, что ранее в Сомбатхее Бекмухамбетова стала третьей в соревнованиях среди спортсменок до 13 лет. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2183730-kazahstanskaya-sportsmenka-zavoevala-zoloto-mezhdunarodnogo-turnira-v-vengrii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie