Казахстанская спортсменка завоевала золото международного турнира в Венгрии

Юная казахстанская спортсменка, представляющая страну в настольном теннисе, Жания Бекмухамбетова стала чемпионкой турнира WTT Youth Contender в Венгрии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

На этот раз Жания Бекмухамбетова отметилась золотой медалью в возрастной категории до 11 лет.

В рамках турнира юная казахстанка победила местную спортсменку Сару Сонди со счетом 3:0, испанских атлеток Лору Уриа - 3:0, Кармен Гомес - 3:0, Джулию Фернандес 3:1, а также представительницу Украины Александру Бец - 3:0 и спортсменку из Румынии Бьянку Тому - 3:0.

Добавим, что ранее в Сомбатхее Бекмухамбетова стала третьей в соревнованиях среди спортсменок до 13 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.