Вторая ракетка Казахстана неудачно стартовал на турнире ATP во Франции

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в первом раунде турнира категории ATP 250 в Метце (Франция), передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского спортсмена в рамках 1/16 финала турнира выступил представитель Германии Ян-Леннард Штурфф. Матч завершился победой немецкого теннисиста по ходу трех сетов с общим счетом 6:3, 4:6, 4:6.
Встреча длилась один час и 43 минуты. За это время Казахстанцу удалось три брейк-поинта из восьми возможных, допустил семь двойных ошибок, а также восемь раз подал мяч навылет по ходу матча.
На данный момент Александр Шевченко занимает 64-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2182896-vtoraya-raketka-kazahstana-neudachno-startoval-na-turnire-atp-vo-francii/