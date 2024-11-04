Вторая ракетка Казахстана неудачно стартовал на турнире ATP во Франции

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в первом раунде турнира категории ATP 250 в Метце (Франция), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского спортсмена в рамках 1/16 финала турнира выступил представитель Германии Ян-Леннард Штурфф. Матч завершился победой немецкого теннисиста по ходу трех сетов с общим счетом 6:3, 4:6, 4:6.

Встреча длилась один час и 43 минуты. За это время Казахстанцу удалось три брейк-поинта из восьми возможных, допустил семь двойных ошибок, а также восемь раз подал мяч навылет по ходу матча.

На данный момент Александр Шевченко занимает 64-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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