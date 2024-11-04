Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вторая ракетка Казахстана неудачно стартовал на турнире ATP во Франции

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в первом раунде турнира категории ATP 250 в Метце (Франция), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского спортсмена в рамках 1/16 финала турнира выступил представитель Германии Ян-Леннард Штурфф. Матч завершился победой немецкого теннисиста по ходу трех сетов с общим счетом 6:3, 4:6, 4:6.

Встреча длилась один час и 43 минуты. За это время Казахстанцу удалось три брейк-поинта из восьми возможных, допустил семь двойных ошибок, а также восемь раз подал мяч навылет по ходу матча.

На данный момент Александр Шевченко занимает 64-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2182896-vtoraya-raketka-kazahstana-neudachno-startoval-na-turnire-atp-vo-francii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie