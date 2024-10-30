Бублик проиграл 13-й ракетке мира на Мастерсе в Париже

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик завершил индивидуальное выступление на хардовом Мастерсе в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 33-е место в мировом рейтинге, во втором круге встретился с датчанином Хольгером Руне — 13-й ракеткой планеты.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу скандинавского теннисиста. Соперники провели на корте 1 час 10 минут.

Бублик совершил 9 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

После вылета первой ракетки страны в одиночной сетке парижского Мастерса не осталось представителей Казахстана. При этом Бублик выступит еще в парном разряде, где сыграет вместе с россиянином Кареном Хачановым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.