Бублик проиграл 13-й ракетке мира на Мастерсе в Париже

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик завершил индивидуальное выступление на хардовом Мастерсе в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен, занимающий 33-е место в мировом рейтинге, во втором круге встретился с датчанином Хольгером Руне — 13-й ракеткой планеты.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу скандинавского теннисиста. Соперники провели на корте 1 час 10 минут.
Бублик совершил 9 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
После вылета первой ракетки страны в одиночной сетке парижского Мастерса не осталось представителей Казахстана. При этом Бублик выступит еще в парном разряде, где сыграет вместе с россиянином Кареном Хачановым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2180873-bublik-proigral-13-y-raketke-mira-na-masterse-v-parizhe/