Лучший теннисист Казахстана отказался продолжать борьбу на турнире ATP 500 в Швейцарии

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел техническое поражение в матче 1/16 финала хардового турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария), передает корреспондент NUR.KZ.

В стартовом матче одиночной сетки казахстанец встретился с 67-й ракеткой мира Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды). Встреча завершилась победой голландца со счетом 3:6, 6:1, 4:0.

В заключительном отрезке Бублик отказался продолжать борьбу и снялся с матча, потерпев техническое поражение.

Соперники провели на корте один час и 49 минут. За это время лучший теннисист Казахстана успел реализовать один брейк-пойнт из четырех, допустил 11 двойных ошибок, а также совершил 16 подач мяча навылет за игру.

После поражения 32-й ракетки мира представителей республики на турнире в Базеле не осталось.

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