Лучшая теннисистка Казахстана поборется за титул престижного турнира в Китае

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в полуфинале турнира серии WTA 1000 в китайской Ухани, передает корреспондент NUR.KZ
Данилина в паре с российской теннисисткой Ириной Хромачевой в матче за путевку в финал встречались с чешским дуэтом Катержиной Синяковой и Екатерины Александровой.
В первом сете казахстанская теннисистка с напарницей отдали своим оппоненткам только один гейм. Во середине второго отрезка спорстменки из Чехии постарались навязать борьбу. Итоговый счет - 6:1, 6:4 - победа Данилиной и Хромачевой.
Теннисистки провели на корте один час и 26 минут. За это время казахстанско-российский дуэт совершил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из восьми возможных.
За титул "тысячника" в Ухани Данилина и Хромачева поборются с американским тандемом Джессики Пегулы и Айшы Мухаммад. Финальная встреча пройдет завтра, 13 октября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2173458-luchshaya-tennisistka-kazahstana-poboretsya-za-titul-prestizhnogo-turnira-v-kitae/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.