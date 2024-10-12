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Лучшая теннисистка Казахстана поборется за титул престижного турнира в Китае

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Казахстанская теннисистка Анна Данилина
Анна Данилина: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в полуфинале турнира серии WTA 1000 в китайской Ухани, передает корреспондент NUR.KZ

Данилина в паре с российской теннисисткой Ириной Хромачевой в матче за путевку в финал встречались с чешским дуэтом Катержиной Синяковой и Екатерины Александровой.

В первом сете казахстанская теннисистка с напарницей отдали своим оппоненткам только один гейм. Во середине второго отрезка спорстменки из Чехии постарались навязать борьбу. Итоговый счет - 6:1, 6:4 - победа Данилиной и Хромачевой.

Теннисистки провели на корте один час и 26 минут. За это время казахстанско-российский дуэт совершил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из восьми возможных.

За титул "тысячника" в Ухани Данилина и Хромачева поборются с американским тандемом Джессики Пегулы и Айшы Мухаммад. Финальная встреча пройдет завтра, 13 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2173458-luchshaya-tennisistka-kazahstana-poboretsya-za-titul-prestizhnogo-turnira-v-kitae/

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