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Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал престижного турнира в Китае

Опубликовано:

Анна Данилина и Ирина Хромачева
Анна Данилина и Ирина Хромачева. Фото: Пресс-служба федерации тенниса Казахстана

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в китайской Ухани, передает корреспондент NUR.KZ.

Данилина, занимающая 31-ю строчку в рейтинге WTA в парном разряде, в дуэте с россяинкой Ириной Хромачевой встретилась на корте с канадско-новозеландским тандемом Габриэлы Дабровски и Эрин Раутлифф.

Теннисистки провели на корте один час и 18 минут. В двухсетовом противостоянии сильнее оказались Данилина и Хромачева. Итоговый счет встречи - 6:4, 6:3.

Казахстанская теннисистка с напарницей проходят в полуфинал "тысячника" в Ухани.

За путевку в финальный матч Данилина и Хромачева поборятся против чешскго дуэта Катержины Синяковой и Екатерины Александровой завтра, в 15:15 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2173294-pervaya-raketka-kazahstana-vyshla-v-polufinal-wta-1000-v-kitae/

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