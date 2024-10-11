Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал престижного турнира в Китае

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в китайской Ухани, передает корреспондент NUR.KZ.
Данилина, занимающая 31-ю строчку в рейтинге WTA в парном разряде, в дуэте с россяинкой Ириной Хромачевой встретилась на корте с канадско-новозеландским тандемом Габриэлы Дабровски и Эрин Раутлифф.
Теннисистки провели на корте один час и 18 минут. В двухсетовом противостоянии сильнее оказались Данилина и Хромачева. Итоговый счет встречи - 6:4, 6:3.
Казахстанская теннисистка с напарницей проходят в полуфинал "тысячника" в Ухани.
За путевку в финальный матч Данилина и Хромачева поборятся против чешскго дуэта Катержины Синяковой и Екатерины Александровой завтра, в 15:15 по казахстанскому времени.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2173294-pervaya-raketka-kazahstana-vyshla-v-polufinal-wta-1000-v-kitae/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.