Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Юлия Путинцева уступила второй ракетке мира на престижном турнире в Китае

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Cameron Smith/Getty Images for LTA

Казахстанская теннисистка, второй номер отечественного женского одиночного рейтинга Юлия Путинцева потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Ухане (Китай), передает корреспондент NUR.KZ.

Путинцева, занимающая 35-ю строчку в рейтинге WTA, встречалась на стадии третьего круга с первой сеяной турнира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Первый сет с разгромным счетом забрала казахстанка, отдав сопернице только один гейм - 6:1.

Во втором отрезке между теннисистками завязалась упорная борьба, и лидерство быстро сменялось. В итоге в этом сете сильнее оказалась Соболенко - 6:4.

Все решалось в заключительном третьем сете, в котором победу праздновала вторая ракетка мира - 6:0.

Итоговый счет в трех сетах - 6:1, 4:6, 0:6. Путинцева завершает выступление на "тысячнике" в Ухане.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 14 минут. За это время казахстанка совершила 2 эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 возможных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2172724-yuliya-putinceva-ustupila-vtoroy-raketke-mira-na-prestizhnom-turnire-v-kitae/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie