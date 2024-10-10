Юлия Путинцева уступила второй ракетке мира на престижном турнире в Китае

Казахстанская теннисистка, второй номер отечественного женского одиночного рейтинга Юлия Путинцева потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Ухане (Китай), передает корреспондент NUR.KZ.

Путинцева, занимающая 35-ю строчку в рейтинге WTA, встречалась на стадии третьего круга с первой сеяной турнира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Первый сет с разгромным счетом забрала казахстанка, отдав сопернице только один гейм - 6:1.

Во втором отрезке между теннисистками завязалась упорная борьба, и лидерство быстро сменялось. В итоге в этом сете сильнее оказалась Соболенко - 6:4.

Все решалось в заключительном третьем сете, в котором победу праздновала вторая ракетка мира - 6:0.

Итоговый счет в трех сетах - 6:1, 4:6, 0:6. Путинцева завершает выступление на "тысячнике" в Ухане.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 14 минут. За это время казахстанка совершила 2 эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 возможных.

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