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Первая ракетка Казахстана вышла в четвертьфинал престижного турнира в Китае

Опубликовано:

Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: ҚТФ

Первая ракетка Казахстана в парном женском разряде Анна Данилина одержала победу в матче стадии 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Ухане (Китай), сообщает корреспондент NUR.KZ.

На "тысячнике" в Китае казахстанка выступает в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой. В рамках 1/8 финала казахстанско-российская пара одержала победу над представительницей Испании Кристиной Букшей и румынкой Моникой Николеску.

Данилина и Хромачева одержали победу по ходу трех сетов с общим счетом 4:6, 6:0, 10:8.

Встреча длилась один час и 27 минут. За это время спортсменкам удалось реализовать четыре брейк-поинта из семи возможных и допустить три двойных ошибки.

За путевку в полуфинал казахстанско-российская пара встретится с австралийкой Эрин Рутлифф и канадкой Габриэлой Дабровски.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2172289-pervaya-raketka-kazahstana-vyshla-v-chetvertfinal-prestizhnogo-turnira-v-kitae/

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