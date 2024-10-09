Первая ракетка Казахстана вышла в четвертьфинал престижного турнира в Китае

Первая ракетка Казахстана в парном женском разряде Анна Данилина одержала победу в матче стадии 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Ухане (Китай), сообщает корреспондент NUR.KZ.
На "тысячнике" в Китае казахстанка выступает в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой. В рамках 1/8 финала казахстанско-российская пара одержала победу над представительницей Испании Кристиной Букшей и румынкой Моникой Николеску.
Данилина и Хромачева одержали победу по ходу трех сетов с общим счетом 4:6, 6:0, 10:8.
Встреча длилась один час и 27 минут. За это время спортсменкам удалось реализовать четыре брейк-поинта из семи возможных и допустить три двойных ошибки.
За путевку в полуфинал казахстанско-российская пара встретится с австралийкой Эрин Рутлифф и канадкой Габриэлой Дабровски.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2172289-pervaya-raketka-kazahstana-vyshla-v-chetvertfinal-prestizhnogo-turnira-v-kitae/
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