Стал известен соперник сборной Казахстана на командный чемпионат мира

Национальная мужская сборная Казахстана по теннису проведет матч плей-офф "Кубка Дэвиса" против команды Пакистана, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала результаты жеребьевки матчей плей-офф Мировых групп I и II в рамках Кубка Дэвиса-2025.
По итогам жеребьевки отечественная мужская команда проведет игру против Пакистана.
Противостояние пройдет либо с 31 января по 1 февраля, либо с 1 по 2 февраля 2025 года.
Также, стоит отметить, что сборная Казахстана в недавнем матче Мировой группы I уступил Дании, из-за чего теперь будет играть в плей-офф.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2172186-stal-izvesten-sopernik-sbornoy-kazahstana-na-komandnyy-chempionat-mira/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.