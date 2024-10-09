Стал известен соперник сборной Казахстана на командный чемпионат мира

Национальная мужская сборная Казахстана по теннису проведет матч плей-офф "Кубка Дэвиса" против команды Пакистана, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала результаты жеребьевки матчей плей-офф Мировых групп I и II в рамках Кубка Дэвиса-2025.

По итогам жеребьевки отечественная мужская команда проведет игру против Пакистана.

Противостояние пройдет либо с 31 января по 1 февраля, либо с 1 по 2 февраля 2025 года.

Также, стоит отметить, что сборная Казахстана в недавнем матче Мировой группы I уступил Дании, из-за чего теперь будет играть в плей-офф.

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