Юлия Путинцева сыграет против второй ракетки мира на турнире в Китае

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проведет матч третьего круга на турнире WTA 1000 в Китае против Арины Соболенко, передает корреспондент NUR.KZ.
Путинцева, занимающая 35-ю строчку в рейтинге WTA, в матче стадии 1/16 финала обыграла 15-ю ракетку мира, хорватскую теннисистку Донну Векич. Матч продлился три сета и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу казахстанки.
В третьем круге "тысячника" в Ухане вторая ракетка Казахстана сыграет с первой сеяной турнира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Второй номер мирового рейтинга в параллельном матче обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову (37 WTA) со счетом 6:4, 6:4.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2172157-yuliya-putinceva-sygraet-protiv-vtoroy-raketki-mira-na-turnire-v-kitae/
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