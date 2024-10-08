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Вторая ракетка Казахстана не смог выйти в следующий круг Мастерса в Китае

Опубликовано:

Теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко: Daniela Porcelli/Eurasia Sport Images/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение на стадии третьего круга турнира серии Мастерс в китайском Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ.

Шевченко, занимающий 56-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, проводил матч третьего круга против 66-й ракетки мира, чешского теннисиста Якуба Меншика.

Встреча продлилась 1 час и 59 минут и завершилась поражением казахстанца со счетом - 1:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Вторая ракетка Казахстана совершил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из двух возможных.

В следующем круге Якуб Меншик сыграет с победителем противостояния между 10-й ракеткой мира болгарином Григором Димитровым и австралийским теннисистом Алексом Попыриным (24 ATP).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2171473-vtoraya-raketka-kazahstana-ne-smog-vyyti-v-chetvertyy-krug-mastersa-v-kitae/

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