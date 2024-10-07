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Лучший теннисист Казахстана проиграл первый матч на Мастерсе в Китае

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Shi Tang/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик выбыл с хардового турнира категории ATP 1000 в китайском Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 27-е место в мировом рейтинге, получил 23-й номер посева, благодаря чему автоматически вышел во второй круг. Выступление на турнире Бублик начал матчем с россиянином Романом Сафиуллиным — 61-й ракеткой планеты.

Встреча завершилась поражением казахстанца со счетом 4:6, 2:6. Из-за погодных условий матч прерывался и несколько раз переносился, в итоге растянувшись на два дня.

Сафиуллин обыграл второго казахстанца на турнире. Ранее в первом круге он выбил из борьбы седьмую ракетку страны Бейбита Жукаева, который попал в основную сетку через квалификацию.

На данный момент в розыгрыше из казахстанцев остался только Александр Шевченко. Вторая ракетка страны вышел в третий круг, где встретится с чехом Якубом Меншиком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2170926-luchshiy-tennisist-kazahstana-proigral-pervyy-match-na-masterse-v-kitae/

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