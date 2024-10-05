Вторая ракетка Казахстана вышел в третий круг Мастерса в Шанхае

Казахстанский теннисист Александр Шевченко одержал вторую победу на хардовом турнире категории ATP 1000 в китайском Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 58-е место в мировом рейтинге, встретился с аргентинцем Франсиско Серундоло — 31-й ракеткой планеты.

Шевченко одержал победу в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 7:5. Соперники провели на корте 1 час 51 минуту.

Вторая ракетка Казахстана пробился в третий круг турнира, где встретится с чехом Якубом Меншиком, который занимает 65-е место в мировом рейтинге.

Также на субботу назначен матч второго круга с участием Александра Бублика. Первой ракетке Казахстана предстоит сыграть с россиянином Романом Сафиуллиным.

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