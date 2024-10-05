Вторая ракетка Казахстана вышел в третий круг Мастерса в Шанхае

Казахстанский теннисист Александр Шевченко одержал вторую победу на хардовом турнире категории ATP 1000 в китайском Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен, занимающий 58-е место в мировом рейтинге, встретился с аргентинцем Франсиско Серундоло — 31-й ракеткой планеты.
Шевченко одержал победу в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 7:5. Соперники провели на корте 1 час 51 минуту.
Вторая ракетка Казахстана пробился в третий круг турнира, где встретится с чехом Якубом Меншиком, который занимает 65-е место в мировом рейтинге.
Также на субботу назначен матч второго круга с участием Александра Бублика. Первой ракетке Казахстана предстоит сыграть с россиянином Романом Сафиуллиным.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2170200-vtoraya-raketka-kazahstana-vyshel-v-tretiy-krug-mastersa-v-shanhae/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.