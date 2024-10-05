Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вторая ракетка Казахстана вышел в третий круг Мастерса в Шанхае

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский теннисист Александр Шевченко одержал вторую победу на хардовом турнире категории ATP 1000 в китайском Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 58-е место в мировом рейтинге, встретился с аргентинцем Франсиско Серундоло — 31-й ракеткой планеты.

Шевченко одержал победу в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 7:5. Соперники провели на корте 1 час 51 минуту.

Вторая ракетка Казахстана пробился в третий круг турнира, где встретится с чехом Якубом Меншиком, который занимает 65-е место в мировом рейтинге.

Также на субботу назначен матч второго круга с участием Александра Бублика. Первой ракетке Казахстана предстоит сыграть с россиянином Романом Сафиуллиным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2170200-vtoraya-raketka-kazahstana-vyshel-v-tretiy-krug-mastersa-v-shanhae/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie