Лучший теннисист Казахстана не смог пробиться в полуфинал турнира ATP в Китае

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в рамках четвертьфинала турнира категории ATP 250 в китайском Чэнду, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанца выступил местный теннисист Цзюнчэн Шан (67-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов). Встреча завершилась поражением Бублика по ходу двух сетов с общим счетом 4:6, 6:7 (8:10 в тай-брейке).
Матч длился один час и 52 минуты. За это время лучший теннисист Казахстана не смог реализовать ни одного брейк-поинта из пяти попыток, допустил четыре двойных ошибки, а также 18 раз подал мяч навылет.
На данный момент Александр Бублик является 27-й ракеткой мира.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2164486-luchshiy-tennisist-kazahstana-ne-smog-probitsya-v-polufinal-turnira-atp-v-kitae/