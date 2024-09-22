Лучший теннисист Казахстана не смог пробиться в полуфинал турнира ATP в Китае

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в рамках четвертьфинала турнира категории ATP 250 в китайском Чэнду, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца выступил местный теннисист Цзюнчэн Шан (67-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов). Встреча завершилась поражением Бублика по ходу двух сетов с общим счетом 4:6, 6:7 (8:10 в тай-брейке).

Матч длился один час и 52 минуты. За это время лучший теннисист Казахстана не смог реализовать ни одного брейк-поинта из пяти попыток, допустил четыре двойных ошибки, а также 18 раз подал мяч навылет.

На данный момент Александр Бублик является 27-й ракеткой мира.

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