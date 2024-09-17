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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вылетела в первом круге турнира WTA 500 в Сеуле

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Cameron Smith/Getty Images for LTA

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева выбыла на старте хардового турнира WTA 500 в Сеуле, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 30-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретилась с американкой Амандой Анисимовой — 46-й ракеткой планеты.

Представительница США одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Соперницы провели на корте 1 час 39 минут.

Таким образом, в основной сетке соревнований не осталось казахстанских теннисисток. Напомним, первая ракетка страны Елена Рыбакина снялась в преддверии старта турнира.

Ранее Федерация тенниса Казахстана опубликовала заявочный список участников соревнований ATP 250, которые в октябре примет Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2162535-kazahstanskaya-tennisistka-yuliya-putinceva-vyletela-v-pervom-kruge-turnira-wta-500-v-seule/

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