Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вылетела в первом круге турнира WTA 500 в Сеуле

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева выбыла на старте хардового турнира WTA 500 в Сеуле, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 30-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретилась с американкой Амандой Анисимовой — 46-й ракеткой планеты.

Представительница США одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Соперницы провели на корте 1 час 39 минут.

Таким образом, в основной сетке соревнований не осталось казахстанских теннисисток. Напомним, первая ракетка страны Елена Рыбакина снялась в преддверии старта турнира.

Ранее Федерация тенниса Казахстана опубликовала заявочный список участников соревнований ATP 250, которые в октябре примет Алматы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.