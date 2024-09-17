Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации турнира ATP

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев успешно стартовал в отборе турнира категории ATP 250 в китайском Ченду, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Жукаев, занимающий 197 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов вышел в финал квалификации ATP 250.

Казахстанец в первом отборочном раунде обыграл испанца Моро Каньяса (153 АТР) со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Теннисисты провели на китайском корте один час и 40 минут. Бейбит Жукаев 15 раз подал навылет и реализовал один брейк из четырех. За выход в основную сетку турнира отечественному теннисисту предстоит сыграть против аргентинца Аугустина Гомеса (174 АТР).

Напомним, в минувшие выходные Бейбит Жукаев одержал победу для национальной сборной в рамках четвертого матча мировой группы Кубка Дэвиса с Данией.

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