Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстан одержал первую победу в матче Кубка Дэвиса

Опубликовано:

Бейбит Жукаев
Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев одержал победу для национальной сборной в рамках четвертого матча мировой группы Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником 23-летнего уроженца Актау выступил датчанин Филип Хьорт. Встреча завершилась победой казахстанца по ходу трех сетов с общим счетом 3:6, 6:4, 10:8.

Напомним, что Национальная сборная Казахстана по теннису уже потеряла шансы на выход в квалификацию к мировому первенству 2025 года, общий счет в серии противостояний с Данией составляет 1:3.

Ранее лучший теннисист Александр Бублик уступил в матче одиночного разряда, а также проиграл встречу в паре с Александром Недовесовым, еще одним поражением отметился Александр Шевченко.

Встречи мировой группы проходят в Астане и завершаются 15 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2161546-kazahstan-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-matche-kubka-devisa/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie