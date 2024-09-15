Казахстан одержал первую победу в матче Кубка Дэвиса

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев одержал победу для национальной сборной в рамках четвертого матча мировой группы Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Соперником 23-летнего уроженца Актау выступил датчанин Филип Хьорт. Встреча завершилась победой казахстанца по ходу трех сетов с общим счетом 3:6, 6:4, 10:8.
Напомним, что Национальная сборная Казахстана по теннису уже потеряла шансы на выход в квалификацию к мировому первенству 2025 года, общий счет в серии противостояний с Данией составляет 1:3.
Ранее лучший теннисист Александр Бублик уступил в матче одиночного разряда, а также проиграл встречу в паре с Александром Недовесовым, еще одним поражением отметился Александр Шевченко.
Встречи мировой группы проходят в Астане и завершаются 15 сентября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2161546-kazahstan-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-matche-kubka-devisa/