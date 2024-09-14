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Сборная Казахстана потерпела второе подряд поражение в матче Кубка Дэвиса в Астане

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в рамках второго матча мировой группы Кубка Дэвиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником сборной Казахстана в данной серии является команда Дании. Напомним, в стартовой игре лучший теннисист Казахстана Александр Бублик упустил победу над 247-й ракеткой мира Эльмером Меллером.

Шевченко (57-е место рейтинга ATP) же встретился с Аугустом Хольмгреном (166-я позиция).

Казахстанец потерпел поражение по ходу двух сетов. В первом отрезке он уступил со счетом 6:7 (4:7 на тай-брейке), во втором проиграл, забрав три гейма против шести.

Матч длился один час и 52 минуты. За это время вторая ракетка страны успел реализовать два брейк-пойнта из четырех возможных, допустил две двойных ошибки, а также шесть раз подал мяч навылет.

Для победы в матчевом противостоянии сборной Казахстана необходимо выиграть все три встречи, запланированные на воскресенье. Напомним, серия Кубка Дэвиса с Данией проходит на хардовом корте в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2161368-kazahstan-poterpel-vtoroe-porazhenie-podryad-v-matche-kubka-devisa-v-astane/

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