Сборная Казахстана потерпела второе подряд поражение в матче Кубка Дэвиса в Астане

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в рамках второго матча мировой группы Кубка Дэвиса, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником сборной Казахстана в данной серии является команда Дании. Напомним, в стартовой игре лучший теннисист Казахстана Александр Бублик упустил победу над 247-й ракеткой мира Эльмером Меллером.
Шевченко (57-е место рейтинга ATP) же встретился с Аугустом Хольмгреном (166-я позиция).
Казахстанец потерпел поражение по ходу двух сетов. В первом отрезке он уступил со счетом 6:7 (4:7 на тай-брейке), во втором проиграл, забрав три гейма против шести.
Матч длился один час и 52 минуты. За это время вторая ракетка страны успел реализовать два брейк-пойнта из четырех возможных, допустил две двойных ошибки, а также шесть раз подал мяч навылет.
Для победы в матчевом противостоянии сборной Казахстана необходимо выиграть все три встречи, запланированные на воскресенье. Напомним, серия Кубка Дэвиса с Данией проходит на хардовом корте в Астане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2161368-kazahstan-poterpel-vtoroe-porazhenie-podryad-v-matche-kubka-devisa-v-astane/