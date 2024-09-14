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Сенсацией завершился матч лучшего теннисиста Казахстана в Кубке Дэвиса в Астане

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в первой встрече мировой группы Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, в рамках отбора в квалификацию командного чемпионата мира по теннису – 2025 сборная Казахстана встречается с национальной командой Дании. Данная серия проходит на корте с хардовым покрытием в Астане.

Первый матч сыграли Бублик (27-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) и Эльмер Меллер (247-е место ATP).

В первом сете казахстанец разгромил соперника, однако во втором и третьем смог выиграть лишь по два гейма. Итоговый результат – 1:6, 6:2, 6:2 в пользу Меллера.

Далее в субботу на корт от сборной Казахстана выйдет Александр Шевченко. Всего противостояние рассчитано на четыре одиночных и одну парную встречи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2161341-sensaciey-zavershilsya-match-luchshego-tennisista-kazahstana-na-kubke-devisa-v-astane/

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