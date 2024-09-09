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Вторая ракетка Казахстана улучшил позиции в мировом рейтинге

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Казахстанский теннисист Александр Шевченко. Фото: пресс-служба КТФ

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг среди мужчин в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик остался на прежней позиции - 27-я строчка.

Вторая ракетка страны Александр Шевченко поднялся на четыре строчки и теперь идет на 57-м месте.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться итальянец Янник Синнер, который в это уикенд одержал победу на US Open -2024. Вторым стал немецкий теннисист Александр Зверев. Замкнул топ-3, по-прежнему испанец Карлос Алькарас. Серб Новак Джокович опустился на четвертую позицию.

Напомним, ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила на своем официальном сайте мировой рейтинг в одиночном и парном разрядах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2159059-vtoraya-raketka-kazahstana-uluchshil-pozicii-v-mirovom-reytinge/

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