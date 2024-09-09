Янник Синнер выиграл US Open после допингового скандала

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер стал победителем Открытого чемпионата США по теннису 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В финале итальянец встретился с американцем Тейлором Фритцем — 12-м номером мирового рейтинга.

Синнер одержал победу за минимальные три сета со счетом 6:3, 6:4, 7:5. Соперники провели на корте 2 часа 16 минут.

23-летний Синнер выиграл второй турнир Большого шлема в карьере. Ранее в нынешнем сезоне он стал чемпионом другого хардового мэйджора — Australian Open. Спортсмен первым среди итальянцев выиграл US Open в мужском одиночном разряде.

Напомним, перед турниром в Нью-Йорке Синнер попал в допинговый скандал. Стало официально известно о том, что весной он сдал две положительные пробы. Однако сторона итальянца доказала случайное попадание запрещенного вещества в организм, лидер мирового рейтинга избежал дисквалификации.

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