Топовая казахстанская теннисистка разгромно проиграла в 1/8 финала юниорского US Open

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде среди юниоров Соня Жиенбаева потерпела разгромное поражение в рамках 1/8 финала US Open (U18), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей шестой ракетки страны выступила представительница США Ива Йович. Встреча в рамках третьего раунда Открытого чемпионата Америки среди юниоров завершилась победой местной спортсменки в двух сетах с разгромным счетом 1:6, 2:6.

Матч длился 57 минут. Отметим, что 16-летняя соперница Жиенбаевой на данный момент является пятой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

В основном топе Женской теннисной ассоциации (WTA) Ива Йович находится на 389 месте, казахстанка же занимает 779-ю позицию.

Таким образом, все казахстанские теннисисты завершили выступление на турнире Большого шлема в США.

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