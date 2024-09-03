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Стал известен состав сборной Казахстана на домашний матч Кубка Дэвиса

Опубликовано:

мужская сборная Казахстана по теннису
мужская сборная Казахстана по теннису: ktf.kz

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по теннису огласил список спортсменов мужской команды, которые примут участие в матче Кубка Дэвиса против Дании, передает NUR.KZ со ссылкой на КТФ.

Сборная Казахстана 14-15 сентября сыграет в домашнем матче первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Дании.

Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Бублик, Александр Шевченко, Бейбит Жукаев, Тимофей Скатов и Александр Недовесов.

Капитан датчан Фредрик Нильсен заявил следующих игроков: Аугуст Хольмгрен, Йоханнес Ингилдсен, Эльмер Меллер, Филипп Херт и Кристиан Сигсгаард. В составе сборной Дании нет Хольгера Руне, который занимает 15-е место в мировом рейтинге.

Игры пройдут на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьется в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в феврале 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2156767-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-na-domashniy-match-kubka-devisa/

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