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"Чувствовал себя выжатым": Новак Джокович высказался после сенсационного поражения на US Open

Опубликовано:

Сербский теннисист Новак Джокович
Новак Джокович. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что помешало ему успешно выступить на Открытом чемпионате США по теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Джокович сенсационно выбыл в третьем круге US Open, уступив австралийцу Алексею Попырину со счетом - 6:4, 6:4, 2:6,

«Я приехал несвежим и морально, и физически. Что изменилось после победы на Олимпиаде? Не знаю. Может быть, дело в том, что просто другое покрытие. Очевидно, это повлияло. Я потратил много энергии, завоевав золото. Я приехал в Нью-Йорк не чувствуя себя свежим ни морально, ни физически. Поскольку это US Open, я решил попробовать.
У меня не было физических проблем. Я просто чувствовал себя выжатым. Это было видно по тому, как я играл с самого начала. С первого матча я вообще не нашёл себя на этом корте. Это всё, что я могу сказать. Жизнь продолжается. Я постараюсь перестроиться и посмотреть, что будет дальше», — сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

Напомним, Новак Джокович впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом на Играх в Париже. В финале Олимпиады-2024 он одолел испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2155554-chuvstvoval-sebya-vyzhatym-novak-dzhokovich-vyskazalsya-posle-sensacionnogo-porazheniya-na-us-open/

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