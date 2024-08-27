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Казахстанский теннисист Тимофей Скатов уступил седьмой ракетке мира на старте US Open

Опубликовано:

Тимофей Скатов
Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey

Четвертая ракетка Казахстана Тимофей Скатов потерпел поражение в матче первого круга турнира серии Большого шлема в США US Open-2024, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Отечественный теннисист в первом матче встретился с представителем Польши Хубертом Хуркачем, который занимает седьмое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В первом сете Скатов уступил со счетом 3:6. Во втором отрезке казахстанец имел шанс на победу, однако уступил в тай-брейке со счетом 6:7 (4:7), третий сет завершился со счетом 6:7 (3:7) в пользу поляка.

Встреча длилась два часа и минут. За это время четвертая ракетка страны успел реализовать брейк-поинтов из возможных, допустил двойных ошибки а также раза подал мяч навылет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2154099-kazahstanskiy-tennisist-timofey-skatov-ustupil-sedmoy-raketke-mira-na-starte-us-open/

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