Казахстанский теннисист Тимофей Скатов уступил седьмой ракетке мира на старте US Open

Четвертая ракетка Казахстана Тимофей Скатов потерпел поражение в матче первого круга турнира серии Большого шлема в США US Open-2024, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Отечественный теннисист в первом матче встретился с представителем Польши Хубертом Хуркачем, который занимает седьмое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В первом сете Скатов уступил со счетом 3:6. Во втором отрезке казахстанец имел шанс на победу, однако уступил в тай-брейке со счетом 6:7 (4:7), третий сет завершился со счетом 6:7 (3:7) в пользу поляка.

Встреча длилась два часа и минут. За это время четвертая ракетка страны успел реализовать брейк-поинтов из возможных, допустил двойных ошибки а также раза подал мяч навылет.

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