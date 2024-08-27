Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг US Open

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Казахстанский теннисист Александр Шевченко. Фото: пресс-служба КТФ

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко с победы стартовал на турнире серии Большого шлема в США "US Open", передает корреспондент NUR.KZ.

В матче первого круга казахстанец, занимающий 61-ю строчку в рейтинге теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера (83 АТР). Встреча продлилась три часа и завершилась со счётом- 6:3, 7:5, 5:7, 6:2.

За это время Александр Шевченко выполнил восемь эйсов, допустил столько же двойных ошибок и реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов. 

Соперником на стадии второго круга у второй ракетки Казахстана будет 20-й номер мирового рейтинга американский теннисист Фрэнсис Тиафо.

Напомним, ранее, лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в трехчасовом противостояние от 19-летнего представителя Китая Шан Цзюнчэн.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2153722-vtoraya-raketka-kazahstana-vyshel-vo-vtoroy-krug-us-open/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie