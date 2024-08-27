Казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг US Open

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко с победы стартовал на турнире серии Большого шлема в США "US Open", передает корреспондент NUR.KZ.

В матче первого круга казахстанец, занимающий 61-ю строчку в рейтинге теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера (83 АТР). Встреча продлилась три часа и завершилась со счётом- 6:3, 7:5, 5:7, 6:2.

За это время Александр Шевченко выполнил восемь эйсов, допустил столько же двойных ошибок и реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов.

Соперником на стадии второго круга у второй ракетки Казахстана будет 20-й номер мирового рейтинга американский теннисист Фрэнсис Тиафо.

Напомним, ранее, лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в трехчасовом противостояние от 19-летнего представителя Китая Шан Цзюнчэн.

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