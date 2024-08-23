Казахстанский теннисист пробился в основную сетку US Open через квалификацию

Пятая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Тимофей Скатов стал победителем квалификации Открытого чемпионата США по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Предварительный раунд US Open включает три круга. Спортсмены, которые прошли все стадии, попадают в основную сетку.

Скатов в третьем круге встретился с британцем Билли Харрисом, получившим седьмой номер посева.

Казахстанец одержал волевую победу со счетом 4:6, 6:0, 6:3. Соперники провели на корте 2 часа 13 минут.

Таким образом, Скатов стал третьим представителем республики в мужском одиночном разряде на US Open 2024 года. По рейтингу в основную сетку попали Александр Бублик и Александр Шевченко.

Ранее казахстанцы узнали своих соперников по первому кругу соревнований. Стартовый оппонент Скатова определится позднее.

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