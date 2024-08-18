Юлия Путинцева вышла в финал престижного турнира в США

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева стала финалисткой хардового турнира WTA 1000 в американском Цинциннати в парном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступает на соревнованиях в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес.

В полуфинале их пара обыграла чешку Линду Носкову и россиянку Диану Шнайдер со счетом 6:3, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 16 минут.

Титул Путинцева и Фернандес оспорят с американкой Айшой Мухаммад и новозеландкой Эрин Рутлифф, которые получили третий номер посева, а в полуфинале со счетом 7:6 (7:5), 6:3 обыграли британку Хэрриет Дарт и австралийку Эллен Перес.

Финал турнира в Цинциннати в женском парном разряде состоится в ночь на 19 августа по казахстанскому времени.

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