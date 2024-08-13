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Лучший теннисист Казахстана опустился в мировом рейтинге

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерял позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ATP.

В обновленной версии рейтинга спортсмен опустился на одну строчку и занял 26-е место. Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко потерял две позиции и теперь идет 60-м.

Лидерство в мировом рейтинге сохраняет итальянец Янник Синнер, ближайшим преследователем которого остается серб Новак Джокович.

Лучший теннисист в парном разряде Александр Недовесов поднялся на две позиции и занимает 57-е место. Первую строчку в этой категории по-прежнему делят испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.

Напомним, мировой рейтинг также обновила Женская теннисная ассоциации, вследствие чего изменились позиции нескольких казахстанок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2148345-luchshiy-tennisist-kazahstana-opustilsya-v-mirovom-reytinge/

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