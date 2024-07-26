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Первая ракетка Казахстана стала чемпионкой турнира WTA в Румынии

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Казахстанская теннисистка Анна Данилина
Анна Данилина: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка страны в женском парном разряде Анна Данилина в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой одержала победу в финале турнира категории WTA 250 в Яссы (Румыния), сообщает корреспондент NUR.KZ.

В матче за трофей казахстанско-российский дуэт сыграл с соотечественницами Хромачевой – Яной Сизиковой и Александрой Пановой. Встреча завершилась победой Данилиной и Хромачевой по итогам двух сетов с общим счетом 6:4, 6:2.

Матч длился один час и 17 минут. За это время пара представительниц Казахстана и России успела реализовать пять брейк-поинтов из 13 попыток и допустить одну двойную ошибку. Отметим, что по ходу игры дуэт не подал ни одного мяча навылет.

Для 28-летней Данилиной эта победа стала второй в текущем сезоне. Всего за карьеру она шесть раз становилась чемпионкой турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

Казахстанская спортсменка не выступит на Олимпийских играх в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2140371-luchshaya-tennisistka-kazahstana-stala-chempionkoy-turnira-wta-v-rumynii/

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