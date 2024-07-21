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Болгарский теннисист выиграл международный турнир в Астане

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Димитар Кузманов
Димитар Кузманов. Фото: Казахстанская федерация тенниса

Теннисист из Болгарии Димитар Кузманов, занимающий 356 строчку рейтинга в мужском одиночном разряде, одержал победу в финале "Кубка Президента" в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

В финале Кузманов обыграл грузинского теннисиста Сабу Пурцеладзе (533 АТР) в финале Challenger 50 в Астане со счетом - 6:4, 6:3. За свою победу болгарин получит 50 рейтинговых очков и 5 660 долларов США призовых. 

«Я выиграл сегодня только с 7-го матч-болла. Соперник был хорош! Здорово снова выиграть титул – три года прошло с моего предыдущего в Испании. Титулы на «Челленджерах» даются непросто, так что очень рад выиграть свой второй трофей в карьере. Это отличный турнир, и я очень рад, что победил здесь», - отметил новоиспечённый чемпион.

Победителями в парном разряде «Челленджера» стали россияне Егор Агафонов и Илья Симакин, которые победили Дениса Истомина (Узбекистан)/Евгения Карловского (Россия) - 6:4, 6:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2137557-bolgarskiy-tennisist-vyigral-mezhdunarodnyy-turnir-v-astane/

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