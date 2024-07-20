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Первая ракетка Казахстана уступила в финале турнира WTA в Венгрии

Опубликовано:

Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: ҚТФ

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина уступила в финальной встрече турнира категории WTA 250 в столице Венгрии Будапеште, передает корреспондент NUR.KZ.

Данилина в дуэте с российской спортсменкой Ириной Хромачевой проиграли в матче за трофей польско-венгерской паре Катажина Питер/ Фанни Штоллар. Игра длилась три сета. В первом отрезке Данилина и Хромачева уступили со счетом 3:6, выиграли во втором сете со счетом 6:3, однако в решающей части игры соперницы одержали победу со счетом 6:10.

Матч длился один час и 17 минут. За это время казахстанско-российский дуэт успел реализовать два брейк-поинта из шести возможных, допустил одну двойную ошибку и один раз подал мяч навылет.

На данный момент Анна Данилина занимает 50-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2137332-pervaya-raketka-kazahstana-ustupila-v-finale-turnira-wta-v-vengrii/

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