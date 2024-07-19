Первая ракетка Казахстана вышла в финал турнира WTA 250 в Венгрии

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина пробилась в финал турнира категории WTA 250, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Анна Данилина с россиянкой Ириной Хромачевой пробились в финал грунтового турнира категории WTA 250 в столице Венгрии - Будапеште. В полуфинальном матче в двух сетах они обыграли нидерландку Изабель Хаверлаг и Кристину Роску из США со счетом 6:1, 6:3.

В матче за титул в субботу, 20 июля, казахстанско-российский дуэт встретится с победительницами полуфинала между первыми сеяными венгерской теннисисткой Тимей Бабош и Эллен Перес из Австралии и польско-венгерской парой Катаржина Питер и Фанни Штолляр.

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