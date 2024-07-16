Казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнире в Швеции

Оба казахстанских теннисиста, пробившиеся в основную сетку грунтового турнира ATP 250 в шведском Бостаде, вышли во второй круг, передает корреспондент NUR.KZ.

Четвертая и седьмая ракетки страны в одиночном разряде Денис Евсеев и Тимофей Скатов ранее успешно преодолели квалификацию. В первом круге основной сетки они одержали победы.

Евсеев обыграл француза Александра Мюллера (103 место в мировом рейтинге) со счетом 7:5, 7:5. Во втором круге казахстанец встретится с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной (54).

Скатов одержал волевую победу над японцем Таро Дэниелом (90) со счетом 6:7 (7:9), 6:2, 7:6 (7:4). Во втором круге казахстанцу предстоит сыграть с нидерландцем Таллоном Грикспором (27), который получил третий номер посева.

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