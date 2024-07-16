В Казахстане пройдет отборочный турнир юниорского Ролан Гаррос

В августе текущего года в Алматы состоится квалификационный турнир на юниорский Ролан Гаррос с участием 16-ти сильнейших игроков центральной и западной Азии до 17 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

В рамках данного турнира участники поборются за путевку в основную сетку юниорского Открытого чемпионата Франции 2025 года.

«Для максимального вовлечения стран и задействования всех регионов Азии, помимо основного турнира, который пройдет в Японии, также будет два квалификационных: один в Центральной Азии (в Казахстане в Алматы), второй - для Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии (в Китае на Хайнане).

Мероприятие, которое пройдет в Алматы, примет 16 лучших игроков Центральной и Западной Азии, которые будут соревноваться, чтобы попасть на итоговый турнир", - заявил президент Азиатской федерации тенниса Юрий Польский.

Соревнования пройдут в круговом формате и формате "на вылет". За каждый выигранный матч будут представляться очки ATF тура до 16 лет.

Также будут гранты для лучших игроков, которые покажут хорошее выступление во время турнира. Соревнования пройдут на кортах "GorkyTennis Park".

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