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Елена Рыбакина улучшила позицию в рейтинге "чемпионской гонки WTA"

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина расположилась на втором месте в топ-рейтинге теннисисток сезона 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

С начала года лучшая теннисистка Казахстана набрала 4901 балла. Ближайшая преследовательница четвертой ракетки мира - финалистка «Уимблдона-2024» итальянка Ясмин Паолини, у которой 4505 очков.

Лидирует первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек. В ее активе 7465 балла.

«Чемпионская гонка WTA» — это итоговый турнир года, на котором выступают только 8 лучших теннисисток сезона. C этого года и до 2026-го турнир будет проходить в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2024-м соревнования пройдут со 2 по 9 ноября. Призовой фонд составит рекордные $15,25 млн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2133699-elena-rybakina-uluchshila-pozicii-v-reytinge-chempionskoy-gonke-wta/

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