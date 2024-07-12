Казахстанские теннисистки проиграли в четвертьфинале юниорского Уимблдона-2024

Казахстанский дуэт Асылжан Арыстанбековой и Сони Жиенбаевой потерпел поражение в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.
На этой стадии спортсменки встретились с чешкой Юлией Пастиковой и немкой Юлией Стусек.
Казахстанки потерпели поражение в двух сетах со счетом 0:6, 5:7. Соперницы провели на корте 1 час 6 минут.
В полуфинале Пастикова и Стусек сыграют с британками Микой Стойсавлевич и Мингге Сю, которые получили седьмой номер посева.
После вылета Арыстанбековой и Жиенбаевой во всех разрядах юниорского Уимблдона-2024 не осталось представителей Казахстана.
Напомним, ранее стало известно, сколько заработала за выступление на взрослом турнире Елена Рыбакина. Первая ракетка Казахстана вылетела на Уимблдоне-2024 в полуфинале.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2133339-kazahstanskie-tennisistki-proigrali-v-chetvertfinale-yuniorskogo-uimbldona-2024/