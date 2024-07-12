Видеообзор выступления Елены Рыбакиной в полуфинале Уимблдона

Официальный YouTube-канал Уимблдона опубликовал пятиминутное видео с хайлайтами матча между первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной и чешкой Барборой Крейчиковой, сообщает NUR.KZ.
Напомним, Рыбакина не вышла в финал, упустив победу в игре после первого победного сета со счетом 6:3, казахстанка уступила в двух последующих отрезках. Кречикова (32-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации) поборется за трофей с итальянской спортсменкой Ясмине Паолини (7-я ракетка мира).
В комментарии после матча Елена Рыбакина заявила, что имела шанс на победу и дала свой анализ по этой игре, оценив хорошее выступление соперницы. Всего спортсменки провели на корте два часа и семь минут.
Финал Открытого чемпионата Великобритании по теннису запланирован на 13 июля, точное время старта пока неизвестно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2133090-videoobzor-vystupleniya-eleny-rybakinoy-v-polufinale-uimbldona/