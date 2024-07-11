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Казахстанский теннисист уступил первой ракетке мира на юниорском Уимблдоне

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Казахстанский теннисист Амир Омарханов
Амир Омарханов. Фото: Will Murray/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде среди юниоров Амир Омарханов потерпел поражение в матче третьего круга Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

16-летний спортсмен, посеянный на турнире под 13-м номером, встретился на этой стадии с американцем Кайлом Биганом — лидером мирового юниорского рейтинга.

Матч завершился волевой победой представителя США со счетом 6:7 (4:7), 6:0, 6:4. Соперники провели на корте 1 ча 51 минуту.

В четвертьфинале Биган встретится с победителем матча между британцем Чарли Робертсоном и нидерландцем Меесом Роттгерингом.

Омарханов же продолжит выступление на Уимблдоне в парном разряде. Казахстанец вместе с россиянином Тимофеем Дерепаско пробился во второй круг. Следующий матч их дуэт проведет с Биганом и другим американцем Джаггером Личем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2132607-kazahstanskiy-tennisist-ustupil-pervoy-raketke-mira-na-yuniorskom-uimbldone/

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