Казахстанский теннисист уступил первой ракетке мира на юниорском Уимблдоне

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде среди юниоров Амир Омарханов потерпел поражение в матче третьего круга Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

16-летний спортсмен, посеянный на турнире под 13-м номером, встретился на этой стадии с американцем Кайлом Биганом — лидером мирового юниорского рейтинга.

Матч завершился волевой победой представителя США со счетом 6:7 (4:7), 6:0, 6:4. Соперники провели на корте 1 ча 51 минуту.

В четвертьфинале Биган встретится с победителем матча между британцем Чарли Робертсоном и нидерландцем Меесом Роттгерингом.

Омарханов же продолжит выступление на Уимблдоне в парном разряде. Казахстанец вместе с россиянином Тимофеем Дерепаско пробился во второй круг. Следующий матч их дуэт проведет с Биганом и другим американцем Джаггером Личем.

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