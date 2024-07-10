Елена Рыбакина обыграла вторую ракетку Украины и вышла в полуфинал Уимблдона

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей четвертого номера мирового рейтинга на этой стадии стала Элина Свитолина — вторая ракетка Украины, занимающая 21-е место в рейтинге WTA.

Рыбакина одержала победу со счетом 6:3, 6:2. Матч продлился 1 час 1 минуту.

За время встречи казахстанка реализовала четыре из шести брейк-пойнтов, выполнила шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку.

В полуфинале Уимблдона-2024 Рыбакина встретится с чешкой Барборой Крейчиковой (32 номер WTA), которая обыграла латвийку Елену Остапенко (14) со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Другую путевку в решающий матч турнира оспорят хорватка Донна Векич (37) и итальянка Ясмине Паолини (7).

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