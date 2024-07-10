Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина обыграла вторую ракетку Украины и вышла в полуфинал Уимблдона

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей четвертого номера мирового рейтинга на этой стадии стала Элина Свитолина — вторая ракетка Украины, занимающая 21-е место в рейтинге WTA.

Рыбакина одержала победу со счетом 6:3, 6:2. Матч продлился 1 час 1 минуту.

За время встречи казахстанка реализовала четыре из шести брейк-пойнтов, выполнила шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку.

В полуфинале Уимблдона-2024 Рыбакина встретится с чешкой Барборой Крейчиковой (32 номер WTA), которая обыграла латвийку Елену Остапенко (14) со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Другую путевку в решающий матч турнира оспорят хорватка Донна Векич (37) и итальянка Ясмине Паолини (7).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2131890-elena-rybakina-obygrala-vtoruyu-raketku-ukrainy-i-vyshla-v-polufinal-uimbldona/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie