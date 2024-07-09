Первая ракетка мира Синнер проиграл россиянину Медведеву в четвертьфинале Уимблдона

Лидер мирового рейтинга в мужском теннисе итальянец Янник Синнер потерпел поражение в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

На этой стадии спортсмен встретился с россиянином Даниилом Медведевым — пятой ракеткой планеты.

Матч продлился максимальные пять сетов. Медведев одержал победу со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. Соперники провели на корте ровно четыре часа.

В полуфинале россиянин встретится либо с испанцем Карлосом Алькарасом (3 номер мирового рейтинга), либо с американцем Томми Полом (13).

Напомним, в женской сетке Уимблдона-2024 также вылетела первая ракетка планеты. Полька Ига Швентек в третьем круге уступила казахстанке Юлии Путинцевой, которая на следующей стадии вылетела после поражения от латвийки Елены Остапенко.

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