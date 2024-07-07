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Казахстанский теннисист успешно стартовал на юниорском Уимблдоне

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Амир Омарханов
Амир Омарханов. Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Первая ракетка Казахстана среди юниоров Амир Омарханов одержал победу в первом круге Уимблдона-2024 — единственного травяного турнира Большого шлема, передает корреспондент NUR.KZ.

На старте соревнований спортсмен, получивший 13-й номер посева, встретился с бразильцем Густаво Рибейро де Алмейдой, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Омарханов одержал победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Соперники провели на корте 1 час 13 минут.

Во втором круге 16-летний казахстанец встретится с британцем Люком Хупером, который попал в основную сетку благодаря wild card от организаторов.

Омарханов — единственный представитель страны в мужской одиночной сетке Уимблдона среди юниоров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2130402-kazahstanskiy-tennisist-uspeshno-startoval-na-yuniorskom-uimbldone/

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