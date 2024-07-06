Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде завершила выступление на Уимблдоне

Опубликовано:

Анна Данилина
Анна Данилина кортта: Қазақстанның теннис федерациясы

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вылетела во втором круге Уимблдона-2024 в дуэте с китаянкой Сюй Ифань, передает корреспондент NUR.KZ.

На этой стадии спортсменки встретились с американками Коко Гауфф и Джессикой Пегулой, которые входят в топ-5 мирового рейтинга в одиночном разряде, а в парной сетке Уимблдона получили 11-й номер посева.

Представительницы США одержали победу в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Соперницы провели на корте 2 часа 8 минут.

В третьем круге Гауфф и Пегула встретятся с итальянками Сарой Эррани и Ясмине Паолини, которые получили пятый номер посева.

Казахстанок в парном разряде Уимблдона-2024 после вылета Данилиной не осталось.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2130180-luchshaya-tennisistka-kazahstana-v-parnom-razryade-zavershila-vystuplenie-na-uimbldone/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie