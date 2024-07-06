Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде завершила выступление на Уимблдоне

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вылетела во втором круге Уимблдона-2024 в дуэте с китаянкой Сюй Ифань, передает корреспондент NUR.KZ.

На этой стадии спортсменки встретились с американками Коко Гауфф и Джессикой Пегулой, которые входят в топ-5 мирового рейтинга в одиночном разряде, а в парной сетке Уимблдона получили 11-й номер посева.

Представительницы США одержали победу в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Соперницы провели на корте 2 часа 8 минут.

В третьем круге Гауфф и Пегула встретятся с итальянками Сарой Эррани и Ясмине Паолини, которые получили пятый номер посева.

Казахстанок в парном разряде Уимблдона-2024 после вылета Данилиной не осталось.

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