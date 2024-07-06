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Казахстанская теннисистка вышла во второй круг юниорского Уимблдона

Опубликовано:

Соня Жиенбаева
Соня Жиенбаева. Фото: instagram.com/sonya.zhy

Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева одержала победу на старте травяного Большого шлема и пробилась в следующую стадию юниорского турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

В матче первого круга 18-летняя казахстанка сыграла против британской теннисистки Брук Блэк. 16-летняя британка является дочерью бывшей казахстанской теннисистки Ирины Селютиной.

Девушки провели на корте 1 час и 42 минуты. Итоговый счет в трех сетах - 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Жиенбаевой.

Отметим, юная спортсменка в этом году выиграла свой первый индивидуальный титул ITF и на данный момент занимает 23-е место в мировом рейтинге на юниорском уровне.

Под флаг Казахстана Жиенбаева перешла в январе этого года. Ранее она выступала за Германию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2130138-kazahstanskaya-tennisistka-vyshla-vo-vtoroy-krug-yuniorskogo-uimbldona/

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